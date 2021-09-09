9-летнюю школьницу на самокате сбила водитель «Хонды Стрим» на пешеходном переходе в Усолье Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском произошло третье за неделю ДТП с участием ребенка. На проспекте Космонавтов 39-летняя женщина за рулем «Хонды Стрим» сбила 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходе. В момент аварии школьница проезжала через дорогу на самокате. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- По предварительной информации, школьница выкатилась на полосу движения иномарки из-за транспортного средства, стоящего на соседней полосе и пропускающего идущих переходов, - рассказали в соцсетях ведомства.

Девочка понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с травмами.

Полиция проводит проверку.

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