Подозреваемая в краже из книжного магазина иркутянка увидела свое фото в СМИ и сама пришла в полицию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске подозреваемая в краже товара из книжного магазина женщина сама обратилась в полицию и возместила ущерб. Ориентировка с приметами, а также фотографии с камер наблюдения были опубликованы в СМИ и пабликах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя несколько дней женщина увидела информацию о розыске и решила самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений. Кроме того, она пришла в магазин и полностью возместила сумму ущерба, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что подозреваемая была неоднократно судима. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

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