Воровку книг разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска разыскивает женщину, подозреваемую в воровстве из из книжного магазина. 26 августа неизвестная украла товар в одном из отделов на улице Лермонтова. Ее действия попали на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение гражданки и призывают ее самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснений, - рассказали в ведомстве.

Людей, которые владеют информацией о личности подозреваемой, просят сообщить об этом в полицию.

ПРИМЕТЫ:

На вид: 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см., волосы темные.

Была одета: куртка сиреневого цвета, черные штаны, темные ботинки с белой подошвой.

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