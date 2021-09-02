40-летняя сибирячка под видом молодой красавицы выпрашивала у одиноких мужчин деньги на лечение вымышленной дочери Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

- Привет, познакомимся? – примерно так начиналась непринужденная беседа в сети. Найдя ее аккаунт на сайте знакомств, одинокие мужчины были уверены – повезло. С фотографий им улыбалась молодая красивая девушка и к большому удивлению одинокая. При этом она была приятным собеседником, рассказывала о себе и о своей жизни. Только позже окрыленные ухажеры узнавали, что не все так безоблачно. У их новой знакомой горе – тяжело болеет маленькая дочь. С этого момента девушка начинала ненавязчиво просить в займы, ведь деньги нужны не ей, а ее малышке на лечение. Доверчивые мужчины не могли отказать барышне и помогали, кто чем мог. Однако вместе с деньгами со счетов из их жизни исчезала и загадочная красавица. В чатах наступала тишина, а иногда должница и вовсе удаляла свой аккаунт с сайта. Так продолжалось два года, пока личностью девушки не заинтересовались правоохранительные органы.

- Используя данную криминальную схему, ей удалось обмануть нескольких жителей Иркутской, Астраханской, Читинской и Калужской областей. Причиненный им общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей, - сообщили «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России.

Но больше всего обманутых мужчин удивило то, что все это время они мило общались не с молодой красавицей, а с 40-летней жительницей Иркутской области, которая «одолжила» фотографии в интернете. Да и дочери никакой не существовало. Женщина намеренно создавала фейковые аккаунты для заработка, зная, что девушке с привлекательной внешностью мужчины будут одалживать деньги охотнее.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую, - рассказали в ведомстве. - В ходе обысков по адресу ее проживания изъяты банковские и сим-карты, сотовые телефоны, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Сибирячку обвиняют в мошенничестве. Возбуждено несколько уголовных дел по статье 159 УК РФ. Самое мягкое наказание за это преступление – штраф, самое суровое – тюремный срок до 10 лет.

- Предварительное расследование продолжается, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На время следствия жительница Чунского района отправится под домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А ты не летчик…»: исповедь сибирячки, которую обманул на 700 тысяч рублей в соцсетях лжепилот из Майами. (подробности)

Иркутский психолог рассказала, почему сибиряки верят мошенникам и отправляют им миллионы рублей. Ежедневно аферисты разводят сотни человек. (подробности)