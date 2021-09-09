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Общество9 сентября 2021 7:36

29-летнего иркутянина, которого разыскивали 11 дней, был найден мертвым

Его тело обнаружили без признаков насильственной смерти
Анастасия КУРЕНОВА
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29-летнего иркутянина, которого разыскивали 11 дней, был найден мертвым

29-летнего иркутянина, которого разыскивали 11 дней, был найден мертвым

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Без вести пропавшего 29-летнего иркутянина нашли мертвым. Тело мужчины без признаков насильственной смерти было найдено 7 сентября. Погибший являлся сотрудником правоохранительных органов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- О пропаже 29-летнего иркутянина полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 28 августа мужчина ушел из дома в Ленинском округе и не вернулся, - рассказывали о пропаже мужчины в ведомстве.

Никто из знакомых сибиряка не знал о его местонахождении. Разыскивали без вести пропавшего иркутянина в течение 11 дней.

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