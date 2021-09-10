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Общество10 сентября 2021 12:43

Звезда сериала на ТНТ спел песню на бурятском языке

Так Дмитрий Журавлев хотел доказать, что "он бурят"
Анастасия КУРЕНОВА
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Звезда сериала на ТНТ спел песню на бурятском языке. Фото: Вера Гасаранова

Звезда сериала на ТНТ спел песню на бурятском языке. Фото: Вера Гасаранова

Новое видео на странице участницы иркутской команды КВН "Раисы" Веры Гасарановой искренне удивило ее подписчиков. На кадрах она вместе с актером одного из известных комедийных сериалов ТНТ. "Тут некий Дмитрий Журавлев заявляет, что он бурят," - рассказывает Вера Гасаранова и предлагает это проверить. После этого мужчина на камеру спел одну из самых популярных бурятских песен "Туруушын Дуран".

- Он спросил, какая самая известная бурятская песня - я сказала, что "Туруушын дуран" и "Тоонто нютаг", - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск" Вера Гасаранова. - Он послушал их, посмотрел текст и выучил первую песню. Ему просто интересна тема этники народов нашей страны.

Восхищенные талантом Журавлева подписчики тут же начали приглашать его в Бурятию.

- Приезжайте на Сур-Харбан!

- Пусть скажет сколько защипов нужно сделать на буузах.

- Ничего себе! Думала это глюк в инсте.

Звезда сериала на ТНТ исполнил песню на бурятском языке
Видео: Вера Гасаранова

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