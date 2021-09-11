Погода на 11 сентября в Иркутске: ждать ли дождя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осень в самом разгаре, но так хочется еще хотя бы несколько по-летнему теплых дней. Бабье лето в Иркутск приходить пока не спешит, но на субботу, 11 сентября синоптики обещают нам вполне комфортную для середины сентября погоду. Днем ожидается облачность, преимущественно без осадков. Ветер подует северо-западный 2-7 м/с. Столбик термометра покажет +12, +14 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда местами возможны кратковременные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер подует юго-западный, северо-западный в западных районах юго-восточный 5-10 м/с, температура +11,+16 градусов, при облачной погоде +4,+9, в северо-восточных районах +15,+20.

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