Вакцинация против гриппа началась в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация против гриппа началась в Иркутской области. Она пройдет с сентября по ноябрь. Об этом рассказали первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области и ректор Иркутского государственного медицинского университета во время прямого эфира в Instagram.

- По опыту предыдущих лет, эффективность вакцинации от гриппа в мире оценивается от 60% до 90%, - рассказали во время прямого эфира.

Также один из самых часто задаваемых вопросов, который поступал специалистам, был связан с совместимостью вакцин от гриппа и новой коронавирусной инфекции. замминистра здравоохранения ответила, что спустя месяц после вакцинации или ревакцинации от COVID-19 можно ставить прививку от гриппа.

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