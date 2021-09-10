Иркутская область стала первой в Сибири по расселению из аварийного жилья Фото: БОРЗОВ Денис

Иркутская область стала первой в СФО и десятой среди регионов России по расселению аварийного жилищного фонда. По данным на 1 сентября общее количество жителей Приангарья, получивших новое жилье, равно 10,79 тысяч. В том числе и жильцы домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Расселено 211,51 тысячи квадратных метров. Это составляет 151 % к плановому показателю 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

– В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» до конца 2021 года необходимо завершить переселение 7,77 тысячи человек из 139,67 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда. Показатели 2019-го и 2020 годов выполнены в полном объёме, – сообщают в региональном министерстве строительства.

Расселение людей из ветхого жилья в Иркутской области проходит по трём программам. Самой масштабной признана программа «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». По ней до 1 сентября 2025 года необходимо переселить 19,9 тысячи человек из 350,92 тысячи квадратных метров.

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