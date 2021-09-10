Пролетные балки путепровода на улице Джамбула в Иркутске поставили на опоры. Фото: администрация Иркутска

Пролетные балки путепровода на улице Джамбула в Иркутске поставили на опоры. Технологическая операция длилась несколько часов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Подрядчик выполнил важный и сложный этап работ. Фактически все прошлые месяцы половина путепровода была поднята вверх, это требовалось для доступа к опорам сооружения, их серьезно укрепили и забетонировали, а также обновили пролетные балки. Теперь пролетные строения путепровода заняли свое проектное положение, – рассказали в ведомстве.

Одновременно продолжает сборка и монтаж ортотропных плит – конструкций, лежащих в основании будущей проезжей части и тротуаров. Эта технологическая операция также требует высокой точности.

Напомним, ранее подрядчик, выполняющий реконструкцию путепровода на улице Джамбула в Иркутске обещал закончить ремонт до начала осени, но из-за недостаточного количества бригад сроки работ были сдвинуты. Организация обязалась нарастить темпы и ввести объект в эксплуатацию до 30 сентября.

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