Движение по первой половине путепровода на улице Джамбула в Иркутске откроют до 30 сентября. Фото: администрация Иркутска

Движение по первой половине путепровода на улице Джамбула в Иркутске откроют до 30 сентября. Это подтвердил глава Приангарья во время прямого эфира в соцсетях.

– Жители устали от многочасовых пробок из-за ремонта. Подрядчик брал на себя обязательства завершить работы раньше. Потом неоднократно сдвигал сроки. Сейчас работы выполнены на 63%. Ввести первую половину путепровода подрядчик обязуется не позднее 30 сентября, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Ранее подрядчик обещал закончить ремонт до начала осени, но на участке работало слишком мало бригад. Организация планировала дополнительно вывести на объект 30-50 человек.

Напомним, что реконструкция путепровода по улице Джамбула началась в конце 2020 года. По контракту путепровод должен быть полностью реконструирован в конце 2023 года. Ранее городские власти договорились с подрядной организацией о досрочном завершении.

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