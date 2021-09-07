На дороге из Иркутска в микрорайон Березовый проведут ямочный ремонт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском районе отремонтируют дорогу из областного центра в микрорайон Березовый. Такое поручение во время прямого эфира в соцсетях дал глава региона. В этом году до наступления холодов планируется провести ямочный ремонт, а в следующем уже капитальный.

- В микрорайоне Березовый отсыпали дорогу к будущей школе. Что касается улиц Центральная и Подгорная, в 2022 году область получит субсидии на их ремонт, - рассказал в эфире глава регионального министерства транспорта.

В ближайшее время на проблемном участке дороги будут проведены первоочередные мероприятия. На место отправятся представители профильного министерства совместно с администрацией Иркутского района, чтобы принять решения по ремонту.

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