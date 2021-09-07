Землетрясение произошло в Иркутске в ночь на 7 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутской области в ночь на 7 сентября 2021. Подземные толчки жители Приангарья почувствовали в 2.13 по местному времени. Об этом сообщают в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

- Эпицентр находился в районе села Орлик на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района с Бурятии. Там ощутили землетрясение силой 3 балла, - уточняют информацию на официальном сайте службы.

Напомним, накануне в 15.47 по местному времени в Иркутске произошло землетрясение силой 2-3 балла. Эпицентр был в Бурятии. Корреспонденту «КП»-«Иркутск» директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева рассказала, что раньше подземные толчки из Орлика до Иркутска не доходили, а местные жители и вовсе привыкли к мелким землетрясениям. Однако в этот раз их сила была больше обычного.

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