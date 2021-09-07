Жители Куды и Хомутово остались без света из-за аварии на сетях
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В деревне Куда и селе Хомутово Иркутского района произошло аварийное отключение электроэнергии. С 09.51 утра без света остаются больше 10 тысяч человек. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании.
- На месте работает восстановительная бригада Восточных электрических сетей, - рассказали в ведомстве.
Полностью восстановить электроснабжение и устранить последствия аварии на сетях специалисты планируют к 13:00.
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