Жители Куды и Хомутово остались без света из-за аварии на сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Куда и селе Хомутово Иркутского района произошло аварийное отключение электроэнергии. С 09.51 утра без света остаются больше 10 тысяч человек. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании.

- На месте работает восстановительная бригада Восточных электрических сетей, - рассказали в ведомстве.

Полностью восстановить электроснабжение и устранить последствия аварии на сетях специалисты планируют к 13:00.

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