Подозреваемого в особо тяжком преступлении разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области разыскивают мужчину, которого обвиняют в особо тяжком преступлении в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Главка МВД и СУ СК России по Иркутской области.

- Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, европейский тип лица, волосы волнистые коротко стриженные темно-русого цвета, - рассказали в ведомствах.

Правоохранители просят сообщить в дежурную часть полиции или по телефону доверия Следственного управления любую возможную информацию о местонахождении мужчины.

Был одет: в пиджак кожаный темного цвета, синие джинсы, свитер белого цвета с изображением узоров, кроссовки серого цвета по бокам имеются вставки черного цвета, шнурки черные.

Особые приметы: в области виска с левой стороны имеется ссадина (либо пигментное пятно темного цвета, экзема), на левой руке чуть выше большого пальца имеется ссадина, татуировка, либо пигментное пятно.

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