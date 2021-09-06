Суд расторг договор сибирячки с частным пенсионным фондом, в который она никогда не обращалась Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усольском районе суд признал недействительным договор о переводе сбережений сибирячки в негосударственный пенсионный фонд. В организации женщине предоставили заявление, которое было подписано в 2017 году нотариусом из Новосибирска, якобы в ее присутствии. На основании документа пострадавшая стала клиенткой частного фонда. Об этом сообщают в пресс-службе Усольского городского суда.

- Между тем, истица пределы Иркутской области в указанный срок не покидала, находилась на своем рабочем месте в городе Усолье-Сибирское, что подтверждено справкой с места работы, выписками с табеля учета рабочего времени. У нотариуса в городе Новосибирске находиться она физически не могла, - рассказали в ведомстве.

Информацию подтвердил и сам нотариус - пострадавшая к ней за услугами не обращалась.

Суд расторг договор сибирячки и негосударственного пенсионного фонда и обязал организацию в течение 30 дней перевести пенсию истицы в ПФР.

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