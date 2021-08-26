Реконструкцию путепровода на улице Джамбула в Иркутске планируют закончить до 30 сентября. Фото: администрация Иркутска

Реконструкцию путепровода на улице Джамбула в Иркутске планируют закончить до 30 сентября. С начала следующего месяца подрядчик обещал, что на объекте дополнительно будет работать 30-50 человек. Темпы ремонта раскритиковал глава областного центра, когда во время визита участка не застал на месте ни одного рабочего. По его словам на объект выходило мало бригад, а работы велись в одну смену. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– К сожалению, подрядная организация дезинформировала горожан и муниципалитет, когда уверяла, что первая половина путепровода будет запущена к 1 сентября. На текущий момент это не представляется возможным, - рассказали в администрации.

Подрядчик назвал новый срок введения первой половины путепровода в эксплуатацию - не позже 30 сентября. Ход работы будет проконтролирован специалистами администрации, а в случае, если обязательства вновь будут нарушены, организацию накажут финансово.

Напомним, что реконструкция путепровода по улице Джамбула началась в конце 2020 года. По контракту путепровод должен быть полностью реконструирован в конце 2023 года. Ранее городские власти договорились с подрядной организацией о досрочном завершении.

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