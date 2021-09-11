Полиция проводит проверку по факту избиения футбольного арбитра прямо на поле в Иркутске

Пострадавший арбитр Антон Рженев. Фото: Анна МУРАТОВА.

Иркутские полицейские проводят проверку по факту избиения 29-летнего футбольного арбитра Антона Рженева. «Комсомолка» подробно рассказывала, как на судью набросились прямо на поле, во время матча Открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 между командами «Виктория» и «Пахтакор». На 85-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Пахтакора». Игрокам этой команды это не понравилось. Двое футболистов ударили Антона в челюсть и в затылок.

- Все участники конфликта найдены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас определяется тяжесть травм, которые нанесены арбитру.

Кстати, уже выяснилась, что один из футболистов «Пахтакора», напавших на Антона, еще в начале сезона уже успел отметиться - толкал и оскорблял арбитра. За это его дисквалифицировали на три года. Но он все равно продолжал приходить на матчи в качестве зрителя и на Антона налетел, выбежав именно с трибуны. Он нанес удар в затылок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболисты в Иркутске прямо на поле избили арбитра за назначенный пенальти (Подробности)