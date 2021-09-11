Иркутянка Бэлла Апханова стала обладателем автомобиля в акции «Вакцинация – это жизнь!». Фото: предоставлено Бэллой Апхановой

9 сентября состоялся финал акции «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводила при поддержке администрации Иркутска среди привитых от коронавируса горожан. В этот день определился обладатель суперподарка – новенького автомобиля Lada Granta. Машину получила 45-летняя специалист Росреестра Бэлла Апханова.

- Это уже вторая победа в акции, - рассказывала корреспонденту «КП»-«Иркутск» Бэлла Апханова. – Ранее я выигрывала сертификат от Детской молочной кухни. Об акции я узнала из газетного выпуска «Комсомолки». Да, я обожаю читать газеты! Поэтому, когда всей семьей поставили вакцину, сразу вырезали купоны и подали заявку. Но везет только мне!

Добавим, что помимо авто, во время акции определялись обладатели других подарков. Посмотреть, повезло вам или нет, можно ЗДЕСЬ.