Проезд по переулку Пулковский закроют почти на месяц в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 8.00 20 сентября до 20.00 15 октября закроют проезд по переулку Пулковский на участке от улицы Инженерной до улицы Юрия Смирнова.

- Проезд будет закрыт из-за устройства канализационной сети и сети водоснабжения в районе жилых домов №№ 26, 23, 25, 27 в переулке Пулковский, - уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.

Водителям лучше заранее выбирать пути объезда этого участка.

Тем временем, в Иркутске поставили на опоры пролетные балки путепровода на улице Джамбула. Ранее подрядчик, выполняющий реконструкцию путепровода на улице Джамбула в Иркутске обещал закончить ремонт до начала осени, но из-за недостаточного количества бригад сроки работ были сдвинуты. Организация обязалась нарастить темпы и ввести объект в эксплуатацию до 30 сентября.