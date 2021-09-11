В Братске 61-летняя пенсионерка на ходу выпрыгнула из салона Land Cruser Prado Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Попробовать себя в роли каскадера решила 61-летняя жительница Братска. Пенсионерка прямо на ходу выпрыгнула из салона Toyota Land Cruser Prado. Экстремальный выход из машины попал на камеры наружного видеонаблюдения.

- Женщина получила травмы, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Водитель внедорожника отвез пострадавшую в больницу, после чего поехал домой. Хотя по правилам он должен был вернуться на место аварии.

На водителя уже составили административный протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо лишение прав до полутора. В худшем случае его могут арестовать на 15 суток.

Дорожные инспекторы еще раз напоминают, что если в ДТП погибли или ранены люди, водитель обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь и полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержаны брат с сестрой из Иркутска, которые едва заживо не сожгли 6-летнюю девочку в салоне Мазды (Подробности)