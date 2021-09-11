Еще 372 человека заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 372 человека. 122 из них проживают в Иркутске. Начиная с весны 2020 года, в нашем регионе уже 102 373 заболевших. Госпитализированы на данный момент 1748 пациентов. Такие данные в субботу, 11 сентября привел оперативный штаб.

Увы, продолжается и рост смертности. За сутки от COVID-19 скончались еще 16 зараженных. Всего, от ковида умерли 4 697 человек. Еще 423 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с новой инфекцией.

Что касается приятных новостей, то за сутки болезнь победили еще 583 жителя Приангарья. Всего, у нас 90 749 выздоровевших.

Медики по-прежнему просят жителей Иркутской области носить защитные маски в общественных местах.

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