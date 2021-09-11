Сибиряк, который стрелял в полицейского, взят под стражу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Забайкалье под арест отправили 38-летнего жителя Читинского района, который открыл огонь по полицейскому. Все произошло в ночь на 9 сентября в поселке Смоленка, когда наряд полиции приехал по вызову в один из домов в поселке Смоленка. Когда водитель полицейский ждал своих коллег в машине, к нему подошел мужчина и выстрелил в него из огнестрельного оружия. С ранением руки сотрудника госпитализировали. Мужчину, открывшего огонь, задержали через несколько часов.

- Ему предъявлено обвинение по статье Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Дожидаться суда он будет под стражей.

Добавим, что по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела находится под контролм в центральном аппарате СК.

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