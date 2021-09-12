Погода в Иркутске 12 сентября: насколько теплым будет день Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 сентября ожидается с небольшой облачностью, которая не будет мешать осеннему солнцу согревать сибиряков своим теплом. Последний день на этом неделе станет приятным для прогулок, пикников и игр, занятий спортом на свежем воздухе. В областном центре воздух 12 числа прогреется до +17…+19 градусов. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Осадков в Иркутске 12 сентября не прогнозируется, - говорят метеорологи. – Ветер дует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

По данным Яндекса, влажность воздуха в столице Приангарья низкая – 49%, атмосферное давление в норме – 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 12 сентября также преимущественно без осадков, только в северных районах прольются кратковременные дожди. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 12 м/с. Столбики уличных термометров в Приангарье сегодня днем покажут +16…+21, но если небо затянут облака, станем прохладней – до +9…+14.

Такой будет погода в Иркутске и области 12 сентября.

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