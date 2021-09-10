МЧС: с 11 по 13 сентября в Иркутскую область придут заморозки до -5 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье в ближайшие выходные ожидаются заморозки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на прогноз ФГБУ «Иркутское УГМС».

- Неблагоприятные и опасные метеорологические явления погоды: 11-13 сентября по области местами ожидаются заморозки 0,-5 градусов, - рассказали в ведомстве.

Водителей в эти дни просят быть особенно осторожными на дорогах. Из-за низких температур есть риск возникновения ДТП на территории всего региона.

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