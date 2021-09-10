В запасе Иркутской области 200 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запас вакцины от коронавируса в Приангарье составляет 200 тысяч доз. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на первого замминистра здравоохранения региона.

– Вакцины у нас достаточно. Она имеется во всех лечебных учреждениях. Мы работаем над тем, чтобы каждый желающий мог провакцинироваться. Но хочу подчеркнуть, что вакцина – это не таблетка от коронавируса. Вакцина – это средство для того, чтобы не допустить мутации этого вируса, чтобы человек переносил инфекцию в более легкой форме. Цель у нас амбициозная, она задана Правительством Российской Федерации. Нам нужно добиться, чтобы наш комплексный иммунитет, то есть вакцинированные и переболевшие люди, составлял 80% населения, – сообщила первый замминистра здравоохранения Иркутской области.

В больницы региона поступило 17 тысяч доз вакцины. В Приангарье развёрнуто 2607 коек для пациентов с коронавирусом.

По данным на 10 сентября, в Иркутской области привито первым компонентом вакцины от COVID-19 607 635 человек, обеими компонентами - 526 983 человека. Больше всего вакцинированных традиционно в Иркутске. Здесь полностью вакцинировалось 176 185 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 45 794 человека. В Ангарске это число меньше – 43 286.

Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

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