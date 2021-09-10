Землетрясение произошло в Иркутской области 10 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутской области 10 сентября 2021. На ближайшей сейсмостанции в 90 километрах от эпицентра интенсивность составила 2 балла.Об этом сообщают в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

- Эпицентр находился в 75 километрах от села Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области.Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,5 балла, - уточняют информацию на официальном сайте службы.

Напомним, хроника нынешних землетрясений тянется с 22 сентября прошлого года, когда Иркутск ощутил свои 5-6 баллов после того, как «проснулась» сейсмичная зона в районе Култука и Слюдянки. Ученые рассказали, можно ли предсказать землетрясения и почему жителям Иркутска не стоит впадать в панику. Прочитать об этом более подробно можно ЗДЕСЬ.

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