Условия получения пособия на ребенка изменятся с 2022 года для жителей северных районов Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 января 2022 года при оформлении пособия на ребенка жителями северных районов Иркутской области будет учитываться прожиточный минимум, который установлен именно для этих территорий. Соответствующие поправки внес в закон «О пособии на ребенка в Иркутской области» губернатор Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- Для семей, проживающих в иных местностях Иркутской области, условия расчета среднедушевого дохода не изменятся – по-прежнему будет использован прожиточный минимум, установленный в целом по Иркутской области, - рассказали в правительстве Приангарья.

Напомним, в 2021 году прожиточный минимум в Иркутской области равен 12 243 рублям, для трудоспособного населения – 13 012, для пенсионеров – 10 540, для детей – 12 759. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, – 14 913 рублей, для трудоспособного населения – 15 975, для пенсионеров – 12 057, для детей – 15 590. По иным местностям в расчете на душу населения – 11 487 рублей, для трудоспособного населения – 12 167, для пенсионеров – 9 259, для детей – 11 951.

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