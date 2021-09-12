Горячую воду отключат в м-не Приморский Иркутска 12 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 сентября, в 20:00 отключат горячую воду в микрорайоне Приморский. Причина – ремонтные работы. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

В районе остановки «Дом кино» в Иркутске проводились плановые работы. Во время их проведения выяснилось, что футляр трубопровода прогнил от вешних вод. От этого на улице Академической даже начал проваливаться асфальт.

- Для безопасного проведения работ по замене трубопровода и футляра будет отключена горячая вода у жителей Приморского с 20:00 12-го до 20:00 14-го сентября, - говорят специалисты.

Внимательным на данном участке улицы Академической – в районе остановки общественного транспорта «Дом кино» нужно будет и автомобилистам. Для устранения неисправности половину проезжей части на время ремонта перекроют.

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