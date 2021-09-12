Шестилетнего мальчика в штанах цвета хаки разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Самостоятельно вышел из дома в микрорайоне Березовый поселка Маркова в четверг, 9 сентября, и не вернулся. Шестилетний мальчик пропал в Иркутске. С заявлением в полицию обрались родители Ярослава утром 12 числа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выглядит пропавший: рост 110-115 сантиметров, серо-голубые глаза, светлые волосы острижены коротко, телосложение плотное, - рассказывают полицейские.

Особых примет у мальчика нет, но может быть, иркутяне обратят внимание на ребенка в темно-синей куртке и штанах цвета хаки, черных кроссовках с черным рюкзаком.

Если кому-то известно что-либо о его исчезновении или о том, где он может находиться, звоните в полицию.

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