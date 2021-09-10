Москвичку, которая вместе с мужем пропала во время похода на Байкале, нашли спустя 13 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Найдена москвичка, которая пропала вместе с мужем во время похода на пик Черского. Известно, что свой путь женщина и ее супруг начали 8 августа. На надувном катамаране они планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск. Об их пропаже стало известно 29 августа. В последний раз семью видели в горах, однако поиски полицейских и спасателей не приносили результатов. Туристка жива, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Следователям СК женщина рассказала, что в 20-х числах августа во время похода супруг стал жаловаться на плохое самочувствие, с 27 числа он уже не мог передвигаться, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. Предположительно из-за обострения заболевания 7 сентября мужчина скончался. Тогда, женщина приняла решение самостоятельно искать обратный путь. Её катамаран прибило к скале в районе Ореховой пади. Местные жители во время рыбалки увидели женщину и оказали ей необходимую помощь.

Следователями и спасатели планируют выехать к месту гибели туриста. Женщине предоставили гостиницу.

- Напомним,с заявлением о розыске 29-летней женщины обратилась её сестра, - рассказали в пресс-службе регионального Главка МВД. - Она сообщила оперативникам, что женщина отправилась с 46-летним супругом в поход из города Слюдянки на пик Черского и перестала выходить на связь.

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