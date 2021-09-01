Супругов из Москвы, которые ушли в поход на пик Черского и пропали, разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области разыскивают двух туристов, приехавших из Москвы. С заявлением в полицию обратилась сестра 29-летней Натальи Наумовой. Утром 8 августа она со своим мужем 46-летним Алексеем Наумовым уехала из Слюдянки, чтобы отправиться в поход на пик Черского, после чего семейная пара пропала без вести. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции установили, что семейная пара имела при себе надувной катамаран, на котором они планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск. До настоящего времени их местонахождение неизвестно, - рассказали в ведомстве.

Тех, кто владеет информацией о местоположении Натальи и Алексея Наумовых, просят сообщить об этом в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный лихач на Volkswagen Touareg устроил погоню с полицейскими на трассе «Сибирь». Он выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации. (подробности)

Пьяный водитель «Субару Форестер» 20 метров тащил инспектора ГИБДД по земле в Иркутской области. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. (подробности)