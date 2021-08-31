Пьяный водитель «Субару Форестер» 20 метров тащил инспектора ГИБДД по земле в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вблизи поселка Утулик в Слюдянском районе ночью 28 августа экипаж ДПС заметил автомобиль «Субару Форестер» и потребовал водителя остановиться. Однако в момент, когда инспектор ГИБДД направился к иномарке, лихач начал уезжать задним ходом и прибавил скорость. Полицейский пытался остановить нарушителя и вытащить ключи из замка зажигания, но тот протащил инспектора около 20 метров по земле. Во время преследования автомобиль удалось остановить в Утулике. Об этом сообщают в пресс-службах регионального СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту следственным отделом по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ангарска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья), - рассказали в ведомствах.

Медосвидетельствование подтвердило - лихач был пьян. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемого задержали следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура выяснит обстоятельства ДТП с автобусом в Иркутске. Из-за столкновения с «ПАЗом» иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода. (подробности)

Фальшивые купюры на полмиллиона рублей обнаружили банки Иркутской области за полгода. Сотрудники выявили 101 подделку. (подробности)