Прокуратура выяснит обстоятельства ДТП с автобусом в Иркутске. Фото: прокуратура Иркутской области

Накануне в областном центре около 20.00 на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского произошла авария с участием рейсового автобуса и двух иномарок. Предварительно установлено, что водитель «ПАЗа» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Киа Соренто», который в этот момент ехал по «встречке». Из-за удара «Киа» врезалась в «Ниссан Лиф». После чего вторая иномарка выехала на тротуар и совершил наезд на пешехода. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля «Кио Соренто», пешеход и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. Причины произошедшего устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура Кировского района Иркутска проводит проверку законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров общественным транспортом.

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