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Общество31 августа 2021 8:16

Фальшивые купюры на полмиллиона рублей обнаружили банки Иркутской области за полгода

Сотрудники выявили 101 подделку
Анастасия КУРЕНОВА
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Фальшивые купюры на полмиллиона рублей обнаружили банки Иркутской области за полгода

Фальшивые купюры на полмиллиона рублей обнаружили банки Иркутской области за полгода

Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутской области сотрудники банков с января по июнь текущего года обнаружили 101 фальшивую купюру. Их общая сумма оставила 500 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Банка России.

- Среди обнаруженных подделок 92 имитировали 5000 рублей образца 1997 года. Помимо фальшивых рублей выявлены несколько поддельных банкнот китайского юаня и американского доллара, - рассказали в ведомстве.

Как правило, о поддельных купюрах в выручке предприниматели и владельцы торгово-сервисных организаций узнают только после передачи денег в банк. При этом фальшивки изымают правоохранители, а потери не пострадавшим возмещаются.

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