Бывшего судебного пристава осудят в Иркутске за "помощь" в списании долгов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Иркутске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава - исполнителя Свердловского отдела. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ России. Об этом "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в 2019 году судебный пристав-исполнитель из корыстных побуждений, злоупотребляя должностными полномочиями, внесла заведомо ложные сведения в материалы исполнительного производства по кредитной задолженности физического лица, после чего на основании указанных документов незаконно прекратила исполнительное производство, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

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