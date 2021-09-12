Большегруз упал с моста в реку в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии у реки Подъемная в Усть-Кутском районе. Там, на 490 километре трассы Вилюй, упал с моста большегруз, груженный досками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Грузовик упал в русло реки кабиной, - отмечают полицейские. – Информация о погибших уточняется.
Сейчас на автодороге А331 машину поднимают из реки.
Информация о погибших уточняется
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Большегруз упал с моста в реку Подъемная в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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