Стали известны имена погибших при крушении самолёта L-410 в Иркутской области

В МЧС подтвердили, что во время аварийной посадки самолета L-410 спаслись 12 из 16 человек, находившихся на борту. Четверо, в их числе и пилот, не выжили во время этой авиакатастрофы. Названы имена погибших при крушении самолёта L-410 в Иркутской области.

Один из них - пилот Владимир Черненко. В списке погибших трое местных жителей, в том числе врач -стоматолог из Казачинско-Ленской районной больницы Татьяна Попович, 26-летний Виталий Гужва и Александр Андреев. Все они возвращались домой из поездки в Иркутск.

Напомним, самолет упал, заходя на посадку, на второй круг, 12 сентября, в 23.15 по местному времени, в четырех километрах от села Казачинского. Жертв было бы больше, если бы на борту воздушного судна произошел пожар. К счастью, этого не случилось. До последнего, до момента прибытия спасателей МЧС, оставалась надежда, что все живы. Увы.

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