Троих пассажиров самолета L-410, который совершил жесткую посадку под Казачинским, доставили в Иркутск. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Троих пассажиров самолета L-410, который совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское, доставили в Иркутск. У мужчин сложные переломы. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор Иркутской области.

- Одна из пострадавших после медосмотра покинула больницу, - рассказал в личном аккаунте глава Приангарья. - Еще одна пассажирка прооперирована в Казачинско-Ленской районной больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина находилась в тяжелом состоянии и была нетранспортабельна. Как только ее состояние стабилизируется, ее тоже отправят в областной центр на реабилитацию.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил аварийную жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. На его борту в этот момент находилось 14 человек. Погибли 4 человека - один из них пилот. Еще 12 пострадали. Врачи сообщают, что у некоторых из них тяжелое состояние. Другие пассажиры проходят лечение в стационаре.

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