Троих пострадавших в аварии самолета L-410 под Казачинским отправят на лечение в Иркутск

Троих пострадавших в аварии самолета L-410 под селом Казачинское отправят на лечение в Иркутск. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Троих пассажиров самолета L-410, который совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское, отправят на лечение в Иркутск. У мужчин сложные переломы. Еще одну пострадавшую уже прооперировали, женщина нетранспортабельна. Как только ее состояние стабилизируется, ее тоже отправят в областной центр на реабилитацию. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор Иркутской области.

- Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолёта недалеко от села Казачинское. В её распоряжении появились первые фото с места трагедии. По понятным причинам некоторые показывать нельзя. Но и на оставшихся видно, что воздушное судно стало просто грудой металла.

Также глава региона сообщил, что на базе регионального МЧС организована горячая линия для родных и близких тех, кто погиб или пострадал в крушении.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил аварийную жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. На его борту в этот момент находилось 14 человек. Погибли 4 человека - один из них пилот. Еще 12 пострадали. Врачи сообщают, что у некоторых из них тяжелое состояние. Другие пассажиры проходят лечение в стационаре.

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