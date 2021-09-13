2,5 тысячи человек пробежали Иркутский Международный Слата Марафон. Фото: ООО «Маяк»

Международный Слата Марафон в третий раз состоялся в Иркутске. В этом году формат полюбившегося спортивного состязания адаптировали к эпидемиологической ситуации: чтобы исключить большое скопление участников, забег провели в четыре выходных дня - 4 и 5, а также 11 и 12 сентября. За это время дистанции на 3, 10, 21, 42 км и 500-метровый маршрут Слата Kids преодолели больше 2,5 тысяч человек!

- Слата Марафон уже третий год показывает, что это не просто спортивное мероприятие, - это особое настроение и поддержание духа от мала до велика, - прокомментировал председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. - На площадке можно было увидеть и мамочку с коляской, пробегающую 3 км, и годовалого ребенка, усердно делающего первые шаги на дистанции 0,5 км, и 86-летнего мужчину на маршруте 10 км.

Итак, среди мужчин лучшие результаты показали Кирилл Парфенов, Сергей Калашников и Максим Шергин. Среди представительниц прекрасного пола в тройку победителей вошли Татьяна Демешко, Анастасия Куницына и Александра Карякина. Им вручили грамоты, медали и ценные призы от организаторов и партнеров акции. Всех остальных участников наградили медалями финишера.