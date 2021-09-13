Подрядчика оштрафовали на 280 тысяч рублей за нарушения при ремонте улицы Мелентьева в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Как в Иркутске обновляются дороги, проверяют специалисты независимого стройконтроля. Так, накануне осмотрели улицу Мелентьева - как уложен асфальт, как оборудованы тротуары и колодцы. Замечаний к подрядчику, увы, немало.

- Уклон перед пешеходными переходами слишком большой, колодцы находятся глубже нормативных отметок, а асфальт на примыканиях к основной дороге крошится, - отметил руководитель группы контроля Владимир Молоков.

За каждое нарушение выписывается штраф, всего подрядчик, ремонтирующий Мелентьева, накопил их на 280 тысяч рублей. Все замечания он обязан устранить.

В городской мэрии отметили, что такое наблюдение сейчас ведется за всеми дорогами, которые приводят в порядок. Деньги, выплаченные подрядчиками за нарушения, снова идут на обновление проезжей части в областном центре.