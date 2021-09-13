Больше 103 тысяч жителей Иркутской области заразились коронавирусом с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за 103 тысячи человек. Об этом 13 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 103 083 (+369), в том числе госпитализировано 1848 (+70), выздоровело 91 421 (+263), умерло 4723 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 425 (+1), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 611724 жителя Приангарья, двумя - 531390 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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