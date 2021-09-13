Крушение L-410 12 сентября в Иркутской области. Главное.

Срезанные при падении самолета верхушки деревьев – ровной дорожкой, на десятки метров. Груда искореженного металла – сиренево-розовые, раскрашенные в легкомысленный цветочек куски фюзеляжа и крыльев. Это все, что осталось от упавшего ночью 12 сентября в сибирской тайге, в четырех километрах от места назначения – поселка Казачинский на севере Иркутской области, L-410. Самолет вместо находящейся в семи километрах взлетки «сел» прямо на сопку в тайге. И только по счастливому стечению обстоятельств из 16 человек, находящихся на его борту, 12 остались живы и дождались помощи, которая подоспела через 2,5 часа. Как, почему это произошло?..

Итак, в 21.05 из аэропорта Иркутска вылетает рейс в Казачинское. Совершенно рядовой, такие выполняются пять раз в неделю. На борту L-410 16 человек – 14 пассажиров и два летчика. Через час сорок минут он должен был приземлиться на бетонной взлетке северного поселка, а через десяток минут отправиться в обратный путь. Но в положенное время самолет не приземлился, а с радаров исчез. В вскоре на линии 112 раздался звонок от пассажирки исчезнувшего самолета.

Как произошло крушение самолета. Карта: Алла Овчинникова.

Сели в глухой тайге, на сопке

- Упали в лесу, в четырех километрах поселка Казачинское, - дозвонилась до МЧС женщина. - Выйти из самолета не можем, зажаты внутри. Вроде все живы, разговаривают.

Долгое время сообщение от пассажирки было единственной информацией о судьбе пропавшего рейса. Спасатели уже через несколько минут отправились на поиски самолета и держали с ней связь, ей звонил и губернатор региона. В ожидании счастливого спасения, когда казалось, что никто не пострадал, разве что могут быть травмированные, прошло 2,5 часа. Именно столько времени понадобилось добровольцам и сотрудникам МЧС, чтобы добраться до L-410. Почему?

- Мы слышали, как над зданием пролетел самолет, но после никаких звуков посадки или взрыва не было, - рассказал «КП» - Иркутск» диспетчер пожарной части №35. – Место приземления самолета находится в 4-х километрах от села, но где именно – никто не знал.

К месту посадки спасатели добрались уже около двух часов ночи. Пассажиры всеми силами пытались дать о себе знать – стучали, кричали, включали музыку на телефонах. Кто услышит это в тайге?

Спускали людей вниз на носилках

- Но даже когда стало понятно, где место крушения, туда надо было еще добраться. Это оказалось на острове за рекой Киренга, на сопке. Чтобы подняться, пришлось переправляться на лодках, подниматься вверх по непролазной тайге. Но и это еще не все.

- Людей зажало в покореженном самолете, который чудом не загорелся, поэтому пришлось буквально резать металл, доставать их любым доступным способом, - рассказывают спасатели.

Сообщения о том, что есть погибшие, поступили в центр сразу, как группа МЧС добралась на место. Увы, чуда не произошло. При посадке на сопку погибли четверо, в том числе один из пилотов и трое пассажиров. Но самое главное, о чем стало известно еще ночью, – спаслись 11 пассажиров и командир экипажа. Это было невероятно.

Пострадавших еще два часа спускали по горе к «переправе» на носилках.

- Пострадавших пассажиров пришлось эвакуировать на лодках, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» главный специалист отдела по ГО и ЧС Сергей Яковлев, который работал на месте ЧП. - Сначала спускали людей с горы, спуск там довольно крутой, затем на лодке переправляли по реке метров 100-150. А дальше на машинах скорой отправляли в больницу поселка Магистральный.

К четырем часам утра спасоперация была завершена, и за дело взялись врачи. К вечеру 13 сентября троих «тяжелых» доставили в Иркутск, где за их жизни будут бороться высококвалифицированные врачи. А выяснять, каким образом самолет «перепутал» взлетку с тайгой, предстоит следствию.

Летели на автопилоте

- Когда мы уходили на второй круг из-за тумана, я понял, что автопилот ведет нас правее, - это пока все, что сказал по поводу посадки выживший командир экипажа Николая Махнутин. – Во время набора высоты мы зацепили сопку.

Выживший летчик рассказал, что при посадке у самолета якобы произошел сбой навигационной системы. По его словам, GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. Из-за тумана летчики пошли на второй круг и зацепили сопку.

Он успел это сказать, когда его доставили в аэропорт Казачинского. Сейчас летчик в шоковом состоянии и даже следователям не удается с ним пообщаться.

- Да, пилот при мне рассказывал о том, что они вели L-410 на автопилоте и сбились с курса при ошибке навигатора, - подтвердил директор аэропорта Борис Ильин. - Но ошиблись очень серьезно, потому что та самая сопка, в которую они врезались, находится в 7 километрах от взлетно-посадочной полосы. Это очень далеко, поэтому нашу полосу я бы сложной не назвал. Что касается туманов – да, они есть, но тоже не чрезвычайные, я бы сказал, что погода была штатной. Важно еще, что летчики всегда садятся визуально, сами. При этом полоса очень ярко освещена и не увидеть ее очень трудно. Службы аэронавигации в Казачинском нет, это же не большой аэропорт.

Почему самолет летел ночью? Это тоже вопрос, потому что рейсы в Казачинское бывают всего пять раз в неделю. В сети обсуждают, что якобы рейс задержали на несколько часов, однако это не так. Три из них вылетают днем, в 14 часов, два прибывают и отправляются обратно в Иркутск ночью.

Еще один вопрос, которым все задаются – насколько опытные были пилоты на L-410.

- Очень опытные пилоты, не первый год в небе, - ответил КП-Иркутск директор авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов. – Командир корабля имеет более тысячи часов налета, второй пилот – тоже достаточно.

Близкие командира экипажа тоже до сих пор не могут с ним связаться и для них самое страшное - неведение. Родные говорят, что им остается молиться за Николая. И абсолютно все называют его очень ответственным летчиком, который взвешенно принимает решения, в том числе и в том случае, если надо ориентироваться в сложных условиях.

СК сейчас занят выяснением точных причин ЧП. Версий пока ровно две – ошибка пилотов при заходе на посадку и отказ техники. Найдены оба бортовых самописца, они помогут точно восстановить картину того, что происходило в кабине пилотов перед столь странной посадкой.

Этим делом практически сразу, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, занялись в центральном аппарате. Дело по нарушению правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, в результате которого погибли четыре человека, передано в Главное следственное управление, где и изучают все возможные причины крушения.

В Иркутской области 15 сентября объявлен день траура.

КСТАТИ

Практически новый лайнер

В расписании иркутского аэропорта значится, что рейс Иркутск- Казачинское выполняет авиакомпания СиЛА. Однако в авиакатастрофу под Казачинском попал не ее самолет. Разбившийся борт RA-67042 принадлежит компании Аэросервис (Даурия, Чита). Он использовался как резервный, запасной, вариант. Как поясняют источники «КП», такое возможно, если есть соглашение о совместной эксплуатации воздушных судов. При этом сам самолет L-410 достаточно новый, он вышел в первый полет в феврале 2014 года и эксплуатировался меньше 8 лет. Согласно документам, которые приводятся на специализированном авиапортале RUSSIANPLANES.NET, сертификат летной годности у этого борта датирован февралем 2023 года.

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