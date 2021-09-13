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Происшествия13 сентября 2021 10:52

СК назвал версии причин крушения L-410 в Иркутской области: рассматривают ошибку пилотирования

Среди версий крушения авиакатастрофы L-410 в Иркутской области ошибка пилотирования и отказ техники
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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СК назвал версии причин крушения авиакатастрофы L-410 в Иркутской области.

СК назвал версии причин крушения авиакатастрофы L-410 в Иркутской области.

СК озвучил основные версии причин крушения L-410 12 сентября в Иркутской области. Как и ожидалось, рассматриваются две основных - ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. Напомним, поздно вечером 12 сентября, в 23.15 местного времени ( 18.15 мск) самолет, выполнявший рейс Иркутск-Казачинское, серьезно отклонился от курса и, заходя на посадку, на втором круге, упал с предельно низкой высоты в нескольких километрах от взлетно- посадочной полосы.

- На его борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров, - уточняют в пресс-службе СКР. - На расстоянии 4 километров от места назначения в условиях сильного тумана самолет совершил аварийную посадку в труднодоступной местности. В результате происшествия пилот воздушного судна и трое пассажиров погибли, другие находившиеся на борту люди получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Этим делом практически сразу, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, занялись в центральном аппарате. Дело по нарушению правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, в результате которого погибли четыре человека, передано в Главное следственное управление, где и изучают все версии причин крушения L-410 12 сентября в Иркутской области, а также все, что способствовало этому ЧП.

Осмотр места крушения самолета L-410 в Иркутской области

Спасательные работы на месте крушения завершены, Сейчас следователи центрального аппарата и криминалисты Криминалистического центра СК России продолжают осмотр места происшествия. Обнаружены оба бортовых самописца самолета, и скоро специалисты начнут расшифровку зафиксированных им параметрических данных. В аэропорту Иркутска изъята полетная документация, образцы топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Идут допросы всех, кто так или иначе отвечает за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самого L-410. Расследование этого дела продолжается. Все результаты рассмотрения причин крушения L-410 12 сентября в Иркутской области будут известны позднее.

Кроме того, уже известно, что Росстранснадзором создана комиссия для проверки деятельности читинской авиакомпании "Аэросервис", на самолете которой совершался этот рейс.

Работа на месте жесткой посадки самолета под Иркутском продолжается
Видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021

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ЧППроисшествия: ЧПКрушение L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021