СК назвал версии причин крушения авиакатастрофы L-410 в Иркутской области.

СК озвучил основные версии причин крушения L-410 12 сентября в Иркутской области. Как и ожидалось, рассматриваются две основных - ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. Напомним, поздно вечером 12 сентября, в 23.15 местного времени ( 18.15 мск) самолет, выполнявший рейс Иркутск-Казачинское, серьезно отклонился от курса и, заходя на посадку, на втором круге, упал с предельно низкой высоты в нескольких километрах от взлетно- посадочной полосы.

- На его борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров, - уточняют в пресс-службе СКР. - На расстоянии 4 километров от места назначения в условиях сильного тумана самолет совершил аварийную посадку в труднодоступной местности. В результате происшествия пилот воздушного судна и трое пассажиров погибли, другие находившиеся на борту люди получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Этим делом практически сразу, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, занялись в центральном аппарате. Дело по нарушению правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, в результате которого погибли четыре человека, передано в Главное следственное управление, где и изучают все версии причин крушения L-410 12 сентября в Иркутской области, а также все, что способствовало этому ЧП.

Спасательные работы на месте крушения завершены, Сейчас следователи центрального аппарата и криминалисты Криминалистического центра СК России продолжают осмотр места происшествия. Обнаружены оба бортовых самописца самолета, и скоро специалисты начнут расшифровку зафиксированных им параметрических данных. В аэропорту Иркутска изъята полетная документация, образцы топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Идут допросы всех, кто так или иначе отвечает за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самого L-410. Расследование этого дела продолжается. Все результаты рассмотрения причин крушения L-410 12 сентября в Иркутской области будут известны позднее.

Кроме того, уже известно, что Росстранснадзором создана комиссия для проверки деятельности читинской авиакомпании "Аэросервис", на самолете которой совершался этот рейс.

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