На месте крушения самолета L-410 под Казачинским найден второй бортовой самописец. Фото: СК РФ

На месте крушения L-410 под Казачинским найден второй бортовой самописец. Эту информацию "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Найден еще один черный ящик с борта самолета L-410, - рассказали в ведомстве. - Напомню, это второй бортовой самописец. Первый был найден в сегодня в первой половине дня.

Обнаруженные черные ящики будут переданы специалистам для расшифровки.

Также ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия с лайнером. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил аварийную жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. На его борту в этот момент находилось 14 человек. Погибли 4 человека - один из них пилот. Еще 12 пострадали. Троих мужчин со сложными переломами отправили на лечение в Иркутск. Женщину прооперировали на месте, в селе Казачинское.

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