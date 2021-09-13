Следователи СКР осматривают место крушения самолета L-410 под Казачинским. Фото: СК РФ

Следователи Следственного Комитета России осматривают место крушения самолета L-410 под селом Казачинское в Иркутской области. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.

- Один черный ящик с самолета L-410 был найден, - сообщили ранее "КП"-Иркутск" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. - Теперь его передадут специалистам для расшифровки.

Также ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия с лайнером. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил аварийную жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. На его борту в этот момент находилось 14 человек. Погибли 4 человека - один из них пилот. Еще 12 пострадали. Троих мужчин со сложными переломами отправили на лечение в Иркутск. Женщину прооперировали на месте, в селе Казачинское.

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