Черный ящик обнаружен на месте крушения L-410 под селом Казачинское. Фото: МЧС России

На месте крушения самолета L-410 под селом Казачинское в Иркутской области во время осмотра места происшествия был найден черный ящик. Эту информацию "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Один черный ящик был найден, - сообщили в ведомстве. - Теперь его передадут специалистам для расшифровки.

Выжившего пилота L-410 сотрудники транспортной прокуратуры опросить не смогли. Сообщается, что он все еще находится в шоковом состоянии.

Конструкция самолета полностью разрушена, однако следов горения нет - пожара удалось избежать.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил аварийную жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. На его борту в этот момент находилось 14 человек. Погибли 4 человека - один из них пилот. Еще 12 пострадали. Врачи сообщают, что у некоторых из них тяжелое состояние. Другие пассажиры проходят лечение в стационаре.

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