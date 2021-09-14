Чемпионат Европы по волейболу, ВХЛ и гибель министра МЧС России: что искали в сети иркутяне на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что волновало сибиряков на минувшей неделе? Узнать это можно благодаря поисковым запросам в Интернете. По данным Яндекса, жители Иркутской области искали в Сети информацию о компьютерных играх и чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд 2021 – соревнования продлятся до 19 сентября.

Надо сказать, что спорт постоянно в числе фаворитов у иркутян. Так жители региона смотрели новости о ВХЛ – Высшей хоккейной лиги.

Потрясла сибиряков гибель министра МЧС России Евгения Зиничева и кончина знаменитого актера Жан-Поля Бельмондо. Не оставило спокойными и землетрясение в Приангарье, которое произошло 6 сентября. Также пользователи Интернета искали все о киноновинках. Особенно заинтересовала их картина «Дюна» режиссера Дени Вильнева.

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