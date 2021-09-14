Игорь Кобзев навестил пострадавших при крушении самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев побывал в Казачинско-Ленской районной больнице и лично навестил выживших в авиакатастрофе с самолетом L-410. Напомним, трагедия случилась вечером 12 сентября, на борту были 16 человек, из них выжили 12. В больнице в поселке Магистральный остаются семь человек, в том числе одна в тяжелом состоянии.

- Переговорил с главным врачом, с лечащими врачами, - сказал Игорь Кобзев. - Мне доложили, что в ближайшие дни медики проводят необходимое лечение, наблюдают за пациентами и по мере возможности, в зависимости от состояния пациентов решается вопрос о дальнейшей их госпитализации в Иркутскую областную клиническую больницу либо о долечивании в районной больнице и последующей выписке.

Еще троих пострадавших при крушении самолета накануне перевезли самолетом медицины катастроф в Иркутскую областную клиническую больницу. Двоих после оказания необходимой помощи врачи отпустили домой.

Добавим, что в ближайшее время по распоряжению губернатора раненым выплатят компенсации: тем, кто получил тяжелые увечья, - по полмиллиона, травмы средней степени - по 250 тысяч рублей, легкой - по 100 тысяч. Семьям погибших выделят по миллиону рублей.

Среда, 15 сентября, в Иркутской области объявлена Днем траура.

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Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев (подробности)